Le verità di Britney Spears | Ho abortito quando stavo con Timberlake Ero un robot

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 17 ottobre 2023)ebbe un aborto durante la sua relazione con Justin. Se fosse stato solo per me non l’avrei fatto», scrive la popstar nel suo memoir The Woman in Me che approderà in libreria il 24 ottobre. «Justin però non era affatto felice della gravidanza. Diceva che non era pronto a che ci fosse un bambino nella nostra vita e che eravamo troppo giovani », afferma ancora la cantante....