Le sfide del viaggio in Medio Oriente di Joe Biden

(Di martedì 17 ottobre 2023) Joesi recherà indomani. Il presidente americano visiterà innanzitutto Israele, per incontrare Benjamin Netanyahu. Successivamente si sposterà ad Amman, in Giordania, dove avrà un faccia a faccia con re Abd Allah II, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell'Anp Mahmoud Abbas. “Sarà unveloce nel corso di un solo giorno ma arriva in un momento molto critico e c'è moltissimo all'ordine del giorno”, ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano, John Kirby. Riferendosi alla situazione nella Striscia di Gaza, Kirby ha anche detto che“chiarirà che vogliamo continuare a lavorare con tutti i nostri partner nella regione, compreso Israele, per ottenere assistenza umanitaria e ancora una volta per fornire un passaggio ...