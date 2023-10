(Di martedì 17 ottobre 2023) Il pressing americano per contenere la reazione nella Striscia. La debolezza della leadership di Netanyahu. L'assenza di una visione sugli obiettivi di lungo termine e di una exit strategy su Gaza. La situazione analoga al 2003, alla guerra in Iraq per abbattere Saddam: il nemico fu catturato e ucciso, il regime baathista abbattuto, poi il paese sprofondò nel caos e gli Stati Uniti si trovarono ingabbiati in una occupazione lunga 10 anni

... sono in realtà fancast alquanto, anche solo per questioni di età (Wapol dovrebbe avere ... Why Don't You Play in Hell ) potrebbero essere delleinteressanti. 7. Vivi Arriviamo ora ad ...

Le scelte impossibili di Israele L'HuffPost

Ovadia si dimette: "Azione da regime contro le mie opinioni ... il Resto del Carlino

Caos sulla presunta apertura del valico di Rafah (leggi). Tel Aviv sgombera i civili al confine col Libano. L’Iran comunica che Hamas, che dice di avere 199 ostaggi israeliani, è pronta a liberarli in ..."Gli ateniesi hanno creduto nell'impossibile: hanno creduto in un'Atene verde, pulita e dinamica, nella nostra visione di cambiarla e renderla come la sogniamo". (ANSA) ...