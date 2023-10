Le più belle canzoni di Eminem | The Real Slim Shady | Stan | Lose Yourself e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nelle piùdic’è un manifesto generazionale: un rapper che è riuscito a fare breccia in una scena dominata da nomi ingombranti come Puff Daddy, Public Enemy, Run DMC, Fugees, entrando quasi a gamba tesa nel mainstream e trascinando con sé miliardi di fan da tutto il mondo grazie ai suoi testi dissacranti, provocatori e alle sue basi sempre efficaci. My Name Is (1999) È il primo singolo tratto dal primo album in studio di, TheLP, uscito nel 1999. Vale la pena menzionarlo perché è con questa canzone che il rapper si è fatto conoscere al grande pubblico. Ha riscosso non solo successo, ma anche molte polemiche a causa del linguaggio scurrile e politicamente scorretto: è stata questa la grande entrata in scena di Mr....