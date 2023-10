Le Iene | gli ospiti e le anticipazioni di martedì 17 ottobre 

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le, ecco glie ledi1717 ottobre, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: lo scrittore e giornalista Alessandro D’Avenia, il rapper Boro Boro, pseudonimo di Federico Orecchia, attualmente primo in classifica con il brano “Cadillac”, e il comico e attore Daniele Raco. Leggi anche –> Grande Fratello, le parole del papà di Heidi su Massimiliano. Irrompe il conduttore Tra i servizi in onda: Gaston Zama intervista l’attivista egiziano Patrick Zaki. Filippo Roma si occupa di Calcioscommesse con due interviste esclusive: Giuseppe Signori e Carlo Gervasoni. I due ex calciatori furono protagonisti del primo ...

Domani, martedì 17 ottobre, gli appassionati di "Le Iene" su Italia1 avranno un nuovo motivo per non perdere la prima serata. Il programma, condotto da ...