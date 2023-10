Le destre danno lezioni di antisemitismo E poi intitolano strade ad Almirante

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ci deve pur essere un limite alla decenza. In Italia lediarrivano da coloro che vorrebbero intitolare una via al sottoscrittore de La difesa della razza Giorgioe dagli amici di Casapound. L’occasione è stata ieri l’ottantesimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma, quando truppe tedesche appartenenti alle SS o alla polizia d’ordine (Ordnungspolizei), con la collaborazione dei funzionari del regime fascista, arrestarono 1.259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 bambini, quasi tutti appartenenti alla comunità ebraica romana. Tante le iniziative per celebrare il leader del Msi, Giorgio. Organico alla rivista filofascista “La Difesa della razza” Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato il tragico evento augurandosi “che non accada mai ...