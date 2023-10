Le cimici dei letti a Milano? L' allarmismo viaggia su TikTok

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tutto è iniziato con il video di due turisti australiani in treno da Monaco di Baviera a. Ma non è il caso di farsi prendere dal panico

...giornata di ieri si è tenuta l'audizione per affrontare l'emergenza legata all'invasione delleasiatiche che da mesi ormai preoccupa il nostro territorio, specialmente nel comprensorio...

Cimici dei letti anche in Italia: come evitarle, come trovarle e come eliminarle Adnkronos

Cimici dei letti in Italia: come riconoscerle, quali sono i rischi e come liberarsene La Gazzetta dello Sport

Il suo soprannome da guerriero del ring è "la furia del Quadraro", all'anagrafe è Armando Casamonica, ma con la famiglia criminale, che da decenni a Roma ha a che fare ...Si espande l'emergenza delle cimici dei letti: dopo aver provocato il caos a Parigi e a Londra, hanno varcato anche i confini italiani.