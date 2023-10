Lazio | Marusic | 'Milinkovic-Savic era fondamentale'

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il laterale dellaAdam, in un'intervista rilasciata al programma televisivo Sportklub, ha parlato della dolorosa cessione...

31 anni oggi per Adam: il difensore montenegrino è diventato uno dei veterani della, sia di Inzaghi che di Sarri Oggi Adamcompie 31 anni. Ed è un giorno sicuramente speciale perché si gioca Serbia - Montenegro. Una gara importante, per non dire decisiva, ai fini della ...

Adam Marusic è stato intervistato da Sportklub dove gli è stato domandato dell'addio di Milinkovic-Savic: "Non è facile sopperire alla mancanza di Sergej, ha giocato otto anni nella Lazio, è stato la ...