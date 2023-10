Lazio | Lotito chiude la questione Immobile | 'Il problema addio non ce lo siamo mai posto | lui è come un figlio'

: 'Non vogliamo vendere Immobile'ha poi sostanzialmente blindato Immobile, ribadendo che si tratta di una faccenda eventualmente tra lui e i tifosi, con la società che ...

Caso Immobile, Lotito: "Arabia Non so nulla. Non vogliamo venderlo"

Le recenti parole di Ciro Immobile riguardo al suo futuro "A gennaio potrei andare via" non sono passate inosservate in casa Lazio. Gli ha risposto ...La Lazio pensa al rinnovo di Kamada: Lotito intende giocare d'anticipo per offrire al centrocampista un prolungamento prima della Coppa d'Asia ...