Lazio | Lotito chiarisce sulla vicenda Immobile | “Non ci ha chiesto nulla e non è in vendita”

(Di martedì 17 ottobre 2023) Hanno fatto molto discutere le parole rilasciate nei giorni scorsi da Cirosul suo futuro allae in un certo qual senso anche sul presente non troppo felice in biancoceleste. Oggi a parlare è il patron Claudio: “Non c’è alcun problema con Ciro. Il suo è stato uno sfogo non contro la, ma verso alcuni tifosi. Non sodell’Arabia, non ci ha”, spiega sulle pagine de ‘Il Messaggero’. “C’è poco da valutare, non ci sono offerte o richieste e noi non vogliamo vendere nessuno.ha un contratto fino al 2026, è diverso da Milinkovic. Sergej non era sul mercato, ma era in scadeza e nonostante l’offerta di rinnovo hail permesso di andare”, aggiunge. SportFace.