Lazio in campo in vista del Sassuolo | Zaccagni ancora out | Immobile a parte

(Di martedì 17 ottobre 2023) Doppia seduta per ladi Sarri a Formello. La squadra biancoceleste continua a preparare la sfida alin attesa di ritrovare i calciatori – Marusic, Hysaj e Vecino – impegnati con le Nazionali ma soprattutto di capire su chi potrà contare il tecnico, specialmente in attacco., infatti, continua a lavorare a, domani potrebbe riaggregarsi al gruppo ma la sua presenza a Reggio Emilia dal primo minuto è in forte dubbio. Cosi come quella di, tornato dalla Nazionale dopo i problemi alla caviglia che gli hanno impedito di essere disponibile contro Malta e Inghilterra e più vicino al forfait che alla convocazione per il. Inviato da iPhone SportFace.

...di luie mercato viaggeranno in parallelo e fa un certo effetto per chi sembrava destinato a chiudere la carriera a Roma. Se l'intervista in cui allungava ombre sul suo futuro allasia da ...

Sassuolo-Lazio, Immobile in panchina. E sul futuro... Sky Sport

Lazio, Immobile è pronto a tornare in campo e suona la carica: “Ci siamo!” Cittaceleste.it

Milano, 17 ott. (askanews) – Il Padel sta conquistando l’Italia: le strutture dedicate a questo sport, dai club alle strutture ricettive ai circoli sportivi, sono già 3,250, in crescita del 16 per cen ...Nazionali Lazio, stasera in campo Marusic: sfida ad un grande ex biancoceleste, in programma stasera Scenderà in campo il Montenegro questa sera, che sfiderà la Serbia, nel match valido per le qualifi ...