Lazio | Immobile ha già deciso per l'addio? La società lavora per cambiare gli scenari

Lui si è sfogato più con alcuni tifosi, che con laha un contratto fino al 2026 e la società non ha alcun interesse che vada via". Così, secondo quanto riporta Il Messaggero, il ...

FORMELLO - Lazio, Immobile presente alla ripresa. Zaccagni e Luis... La Lazio Siamo Noi

In Italia l’abusivismo edilizio, concentrato soprattutto al sud e lungo le coste, resta una piaga difficile da curare. A fronte di un territorio sfregiato ...Siparietto divertente nel corso del congresso Focus on Football Medicine andato in scena questa mattina allo Stadio Olimpico di Roma. Durante la sua presentazione, Raffaele Perrone ...