Lazio | grana Immobile | infortunio non serio | ma lui è infelice

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il capitano biancoceleste si era fermato prima della sosta per un problema muscolare: ha saltato l’Atalanta e la Nazionale per precauzione Impegno fondamentale per la Nazionale di Luciano Spalletti che questa sera sarà di scena a Wembley contro l’Inghilterra. Impegno sulla carta proibitivo sia per la forza dell’avversario (la squadra di Southgate è una delle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.