Lautaro Martinez riposa con l’Argentina? Messi recuperato ottima notizia per l’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023)sarà impegnato per l’ultima volta conmercoledì 18 ottobre nella sfida con il Perù. Secondo quanto riportato da TyC Sports, però, con il recupero di Lionel, il capitano delpotrebbe finalmentere. SCELTE IN ATTACCO –si prepara ad affrontare il Perù, nella sfida valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in programma mercoledì notte alle 4 del mattino (ore italiane). Secondo quanto riportato dal portale argentino, arrivano buone notizie per, titolare nell’ultima sfida, potrebbe finalmentere. Questo perché Lionelè stato pienamentee dunque a ...