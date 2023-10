L' attentatore di Bruxelles non si trova | continua la fuga dopo le 2 uccisioni

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'di, il 45enne tunisino che ieri sera ha ucciso due cittadini svedesi, «è ancora in». L'annuncio è stato dato dal premier belga Alexander De Croo, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha rivolto un appello ai cittadini perché esercitino «massima vigilanza». «Il terrorismo colpisce in maniera cieca. Ma mai i terroristi - ha assicurato il numero uno del governo - raggiungeranno il loro scopo, non ci piegheranno. Il terrorismo non vincerà mai, la pace ci deve guidare, restiamo uniti». E intanto lo stesso De Croo ha deciso che le scuole resteranno aperte. Accanto al premier in conferenza stampa era presente anche il ministro della Giustizia del Belgio, Vincent Van Quickenborne, che ha fatto sapere che il responsabile dell'attentato di ieri sera anon ...

L'ha anche ferito otto persone. Sospesa la partita Belgio - ...

Orrore in Belgio: terrorista Isis uccide due tifosi svedesi. Gara sospesa, stadio evacuato nella notte La Gazzetta dello Sport

Attentato a Bruxelles: due morti. La polizia: «Urlava “Allah Akbar”». L’uomo in fuga, sospesa la partita... Corriere della Sera

L’attentatore in un video: «Vendetta per i musulmani». Interrotta la partita Belgio-Svezia. Torna la paura di attentati in Europa ...Subito dopo l'attentato, l'uomo ha girato un video rivendicato le uccisioni in nome di Allah: "Si vive per la religione e si muore per la religione" ...