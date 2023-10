L' attentatore di Bruxelles era stato in prigione in Svezia

L'di, responsabile della morte di due svedesi in un attacco avvenuto ieri sera, aveva scontato una pena detentiva in Svezia tra il 2012 e il 2014: lo ha dichiarato Jesper Tengroth, ...

Bruxelles, ucciso l'attentatore. Il premier belga:"Abdesalem era un lupo solitario" - Berlino: dopo attentati in Francia e Belgio monitoriamo attentamente situazione

Il caso di Abdessalem Lassoued, il terrorista che ha ucciso due persone in Belgio, ci ricorda che i paesi dell'Unione europea devono imparare a fare fronte comune contro i terroristi ...Roma, 17 ott. (Adnkronos) - L'uomo che ieri si è macchiato dell'attentato a Bruxelles, provocando due vittime, "sbarcò nel 2011 illegalmente in Italia, a Lampedusa, come già successo per altri attenta ...