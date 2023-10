L’attentato di Bruxelles e lo Stato Islamico visti da Pugliese Ub

Leggi su formiche

(Di martedì 17 ottobre 2023)mortale messo in atto ada Abdesalem Lassoued, che ha causato la morte di due turisti svedesi, sposta di nuovo la luce dei riflettori sul fenomeno del terrorismo jihadista in Europa, proprio mentre il Medio Oriente ribolle. Formiche.net ne discute con Matteo, PhD candidate presso l’Università di Barcellona ed esperto di terrorismo. Come possiamo valutare attualmente il rischio terrorismo in Europa? Sicuramente stiamo vivendo una fase di rischio calante rispetto all’apice raggiunto nel 2015-2017, anni degli attentati più gravi, nonché della massima espansione territoriale delloin Iraq e in Siria. Questa dinamica è certificata anche dai rapporti di Europol, secondo i quali gli attacchi negli anni più recenti sono caratterizzati da una minore mortalità e da ...