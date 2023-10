L' attentato di Bruxelles ci dice una cosa sola | siamo nel pieno di una Guerra Santa

Leggi su panorama

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pochi giorni fa scrivevamo come ladi Medio Oriente lanciata da Hamas contro Israele aveva si spiegazioni storiche e politiche ma fosse, alla fine, unadi religione, una. L’ennesima sfida del mondo musulmano integralista al resto del mondo, soprattutto all’occidente. A portarci su quella strada non solo la tipologia dell’assalto di Hamas nei kibbutz con bambini decapitati e prigionieri mostrati in pubblico tra la folla in tipico stile Isis ma anche il fatto che dall’Iran, e non solo, si levavano appelli a tutti gli «islamici» di combattere i nemici, ovunque si trovino. In pochi hanno dato credito a questa lettura, tanto semplice da capire quanto difficile da accettare perché alla fine si tratta di unacontro ognuno di noi, occidentali, cattolici, ebrei, poco conta. ...