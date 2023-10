Latina Capitale della cultura 2026 | protagoniste le scuole del territorio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 ottobre 2023)– L’amministrazione comunale del sindaco Matilde Celentano dà corpo al dossiercandidataitalianacon una serie di attività di partecipazione aperte alla città. E’ in programma, nell’ambito del Cantiere26, una prima iniziativa di coinvolgimento dellesuperiori. Da giovedì 19 ottobre quattro istituti superiori di, classi IV e V, si alterneranno con post, foto, video per far vedere la città e il suocon i loro occhi, per svelare perché può (oppure no) raggiungere l’ambizioso titolo. Lo faranno diventando, a rotazione, amministratoripagina Facebookcandidata aitaliana ...