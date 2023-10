L’annuncio straziante di Mia Schem | la ragazza ostaggio di Hamas | “Portatemi via di qui” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Il dramma delle persone rapite daha sconvolto il mondo intero e dalla striscia di Gaza continuano ad arrivare storie terribili come quella dei bambini decapitati nei kibbutz o degli ostaggi di cui non si sa nulla. Recentemente è stato diffuso sul web undi Mia21enne israeliana tenuta ina Gaza, che ha lanciato un disperato appello. Ildi MiaNelsi vede lacon i capelli sciolti, prima distesa nel letto ferita a un braccio e poi seduta, che racconta di essere stata rapita mentre tornava da una festa a Sderot, una cittadina non lontana dalla Striscia. “Sono Mia, ho ventuno anni, ...