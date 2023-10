L’agente di Tonali | «Sandro in questo momento sta giocando la sua partita più importante | quella contro la ludopatia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Giuseppe Riso, agente del giocatore del Newcastle, ha parlato del caso scommesse in cui è coinvolto il suo assistito all’evento “Italia-Inghilterra, derby d’Europa” Giuseppe Riso, agente del giocatore del Newcastle, ha parlato del caso scommesse in cui è coinvolto il suo assistito all’evento “Italia-Inghilterra, derby d’Europa”. PAROLE – «Mi ha fatto molto piacere il discorso del presidente Gravina, èper questi ragazzi non sentirsi soli.instalapiùla, e vincerà anche questa. Inè ...