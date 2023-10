La vita riservata di Giampiero Mughini e la moglie Michela Pandolfi | “Decisione di non avere figli”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 17 ottobre 2023), noto al pubblico come giornalista e scrittore, sta per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera come concorrente del reality show Grande Fratello, a partire da lunedì 16 ottobre. Anche se spesso ha mantenuto la suapersonale lontano dai riflettori, è noto cheè felicemente sposato con. Lui ha 82 anni, mentre la suane ha 66, e la loro relazione amorosa è fiorita per oltre tre decadi. Inoltre, il giornalista ha scelto consapevolmente di non: chi è ladi? Nata nel 1957,non è nuova al mondo dell’entertainment. ...