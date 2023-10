“La verità sull’uscita di Heidi” GF | Beatrice Luzzi choc | lo dice davanti agli altri concorrenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il Grande Fratello è stato travolto dall’improvviso abbandono diBaci, che dopo l’incontro col padre ha deciso di lasciare il reality show.ha reagito malamente a questo intervento del genitore dell’ormai ex gieffina, infatti il suo discorsocompagni di avventura è stato durissimo. L’uomo si è lamentato per il comportamento della figlia tenuto con Massimiliano Varrese e ha fatto delle affermazioni molto pesanti. Infatti, lui ha esclamato in diretta: “Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone con un uomo più vecchio di me. È stato come un pugnale al cuore”. Al Grande Fratello perBaci questo è stato troppo e alla fine ha rinunciato a continuare questa esperienza televisiva. Cosa che ha fatto imbestialire ...