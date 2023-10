“La verità su Heidi” Grande Fratello | Signorini non ci sta e parla dopo le parole del padre

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) “LasuBaci”.2023,Alfonso. È successo durante la diretta della puntata del 16 ottobre 2023. Il padrone di casa ha fattore ildella ragazza ma poi ha deciso di chiarire alcune cose che secondo lui non stanno né in cielo né in terra. L’uomo infatti ha mosso delle accuse pesantissime su Massimiliano Varrese, dandogli prima dell’oppressivo, poi affermando che secondo lui stava facendo stalking alla figlia. Eppure non ha mancato di definire Varrese “troppo vecchio” per l’età della figlia. >> “Perchéè uscita così”., rivelazione choc di Varrese: “Cosa mi ha detto prima” Quindi,la sfuriata del ...