La tecnologia cambia le prospettive dell’approvvigionamento agricolo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) «Vertical farm vuol dire tutto e niente. La maggior parte dei player ha preso l’agricoltura tradizionale e l’ha messa sotto un tetto mantenendone le vecchie caratteristiche. Noi siamo stati i primi al mondo a consegnare un prodotto che non dovesse essere lavato per essere consumato». Luca Travaglini e Daniele Benatoff – fondatori di Planet Farms, azienda specializzata nella produzione di insalate baby leaf e basilico – sono stati i primi a interpretare questo modello ricercando la completa automazione dei processi attraverso tutta la filiera, dalla semina al confezionamento: il consumatore doveva essere il primo a toccare il prodotto finito. Per quanto l’immaginario del contadino accovacciato nell’orto, intento a raccogliere frutta e verdura, sia indiscutibilmente più romantico, difficilmente potrà essere più efficiente, sicuro (non servono fertilizzanti, pesticidi o erbicidi) e ­– ...