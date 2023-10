La stretta sulla pensione anticipata nella Legge di Bilancio 2024 | addio Ape Sociale | Opzione donna e Quota 103

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ladidel governo Meloni non introduce nuove forme di flessibilità in uscita sulle pensioni. Anzi: dà un giro di vite alle forme già esistenti. Come Ape. E sparisce anche103 nelle forme previste lo scorso anno. E il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dice: «Sarà più restrittivo l’accesso al pensionamento anticipato». Nienteper le donne. Niente Ape. E niente part time negli ultimi due anni di lavoro con assunzione agevolata di giovani. Con il provvedimento l’esecutivo rende l’accesso allaprima dei 67 anni più difficile. In compenso potranno invece accedere allaa 67 anni dal ...