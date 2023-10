La showgirl ha raccontato a Storie italiane di Eleonora Daniele di avere sofferto molto quando era adolescente

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 ottobre 2023) E’ tornata in tv la ex ragazza di Non è la Rai Miriana Trevisan, e ha deciso di condividere un momentocomplesso che ha dovuto affrontareera. Proprio all’inizio della sua carriera televisiva. Non è la Rai: il programma che ha cambiato la tv italiana compie 30 anni X Leggi anche ...