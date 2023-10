La sedicente fonte di Corona | Su Zalewski ho inventato tutto

Leggi su today

(Di martedì 17 ottobre 2023) "Sumi sono". A parlare, in un'intervista al "Cerbero podcast" condotto da Mr. Marra, è un uomo con il volto coperto che sostiene di essere ladi Fabrizio. E che sul calciatore della Roma non ha dubbi: con il caso scommesse l'esterno giallorosso non ha nulla...