La Scuderia Fulvio Norelli piange la scomparsa del Presidente Massimo Sironi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Laladel. “Oggi ci ha lasciato il nostrodopo aver lottato per anni come un leone contro una grave malattia che purtroppo alla fine ha avuto il sopravvento. Per descriveree parlare di cosa sia stato per lanon basterebbe un libro, perchéè stato la! È stato uno dei fondatori nel 1967 ma, fino al 2002 per motivi di lavoro, ha sempre declinato l’invito alla presidenza, ricoprendo la carica di Consigliere e di Vice. Dal 2003 al 2007 e poi dal 2021 ad oggi ha ...