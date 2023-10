La sanguinaria strategia di Hamas e il rischio dell’inazione

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo l’Ucraina, le immagini degli orrori della guerra hanno nuovamente sconvolto gli animi del mondo intero. Secondo una delle definizioni date dal generale Carl von Clausewitz, autore del celeberrimo “Della Guerra”, la guerra è un camaleonte poiché cambia natura a seconda delle circostanze, adattandosi di volta in volta. In effetti, questa volta non assistiamo allo scontro sul terreno tra due forze militari di stati, bensì ad una serie di attacchi scagliati da un’organizzazione terroristica nei confronti della popolazione civile di uno stato sovrano. E così, mentre alle porte dell’Occidente va in scena un secondo 11 Settembre, si rende indispensabile una riflessione sulle cause che hanno spinto questa organizzazione a perpetrare tali atti, anche al fine di comprendere e dare un senso di urgenza ad una risposta. Aggressore e aggredito Anzitutto è bene chiarire, ancora una ...