La Promessa dal 23-27 ottobre 2023 | anticipazioni

(Di martedì 17 ottobre 2023) La23-27della soap in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì al nuovo orario delle ore 16:45. Tvserial.it.

Veste i panni del padre di Jimena, l'attore Andres Blanco nella telenovela La, in ondalunedì al venerdì su Canale5. Un aristocratico determinato a tenere alto il nome della sua casata, tanto da scontrarsi con i de Lujan in più occasioni. Sarà proprio la famiglia ...

La Promessa, le trame dal 16 al 20 ottobre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 ottobre La Gazzetta dello Sport

VENEZIA - Da un lato la voglia di rivalsa, per ottenere quanto promesso, anche con una class action fra gli oltre 1200 danneggiati dall'acqua alta del 2019 non ancora risarciti. Dall'altro ...Le anticipazioni de La Promessa dal 23 al 27 ottobre rivelano che Lope sarà sempre più innamorato di Maria e questo non sfuggirà a Simona che capirà tutto. Quando Lope andrà da Maria e le rivelerà che ...