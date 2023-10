La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 Ottobre 2023 | Salvador Perde La Vita!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ladal 23 al 27: Lope apprende cheha perso la vita. Alla fine, anche Maria scopre la novità e si tratta per lei di un momento di dolore e di estrema difficoltà! Laprosegue e, nella settimana dal 23 al 27, tutti sono sconvolti da una notizia scioccante. Infatti i protagonisti vengono a sapere che il poveroha perso la vita in guerra. Da parte di alcuni, però, c’è ancora la speranza che ciò non sia accaduto veramente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Gli scontri tra Candela e Simona continuano ad essere molto accesi, quindi tutti ...