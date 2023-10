La Promessa anticipazioni 18 ottobre | Jana mette apposto Curro

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Nellede ladel 18, in onda su Canale 5, Catalina trova Martina come alleataLA18: CATALINA E MARTINA COMPLICI- Nuove dinamiche nelle nuove puntate de la, che nella puntata del 18mostrerà nuovi intenzioni da parte di, che dovrà decidere cosa fare delle sue verità. Dove eravamo rimasti Romulo e Pia cercano informazioni su Gregorio, mentre Cruz e Alonso hanno un duro confronto con il padre di Jimena. ...