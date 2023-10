La prevenzione delle malattie infettive e la resistenza agli antimicrobici

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non è possibile pensare di poter prevenire ledel futuro senza affrontare la questione della cosiddetta, ovvero lache molti microrganismi sviluppano e trasmettono di generazione in generazione ai farmaci, in particolareantibiotici, disponibili in commercio e che rende quindi insensibili molte infezioni al trattamento con ricadute importanti sulla morbilità e sulla mortalità. Il nostro paese è particolarmente interessato – o dovrebbe esserlo – a questo problema. In Italia l’eccessivo e ingiustificato impiego di antibiotici a livello umano e veterinario è responsabile per circa 200.000 infezioni resistenti con circa 10.000 morti, mentre in tutta l’Europa si registrano 670.000 casi di infezioni ...