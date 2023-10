La polizia trattiene l’attivista per il clima Greta Thunberg durante la protesta di Londra

... i civili le servono come ostaggi, né più né meno di quelli israeliani e occidentali che... allaè stato ordinato di impedire che siano linciati, come qualcuno ha già cercato di fare. ...

L'impegno della Polizia di Stato nel contrasto all'immigrazione ... Questure sul web

IRAN - Ragazza di 16 anni ferita gravemente dalla 'polizia morale' Nessuno tocchi Caino

Rinchiusa in un van della polizia, la giovane attivista ha poi rivolto un sorriso ad altri dimostranti che gridavano "thank you Greta".Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia britannica a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l’Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all’hotel InterContinental Park L ...