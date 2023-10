La polizia svela il trucchetto dei migranti | l’escamotage per evitare il rimpatrio

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 17 ottobre 2023) Più che profughi sono furbi. L’emergenza immigrazione attanaglia l’Europa e l’Italia, ma molto spesso la richiesta dello status di rifugiato è utilizzata impropriamente e pretestuosamente. Non si tratta di una sensazione o di una profezia, ma semplicemente dell’analisi fattuale delladelle frontiere: il direttore Claudio Galzerano ha certificato che spesso iche arrivano in Italia ricorrono aldi chiedere asilo per prendere tempo e scappare appena possibile. “Dobbiamo distinguere chi viene in Italia perché in fuga da guerre e carestie e chi per altri motivi. Ricordiamo che chi arriva in Italia in maniera illegale commette un reato e c’è chi perdi essere rimpatriato ricorre aldi chiedere asilo, strumentalizzando le norme e facendo poi perdere le proprie ...