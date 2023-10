La polizia di Bruxelles ha sparato al sospetto terrorista | il governo | «potrebbe essere morto» Bbc

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ladihaa un uomo nel corso della caccia all’uomo in atto ada ieri sera. Lo scrive la Bbc che ricorda l’uccisione di due tifosi cittadini svedesi aper la partita di calcio Belgio-Svezia. Riporta la Bbc: L’uomo è stato colpito in un bar nel quartiere di Schaerbeek, hanno riferito i media locali. I pubblici ministeri belgi hanno riferito l’incidente, ma hanno detto che non potevano ancora confermare se l’uomo fosse l’aggressore.è al massimo allarme terrorismo dopo l’attacco di lunedì. La persona a cui è statoera probabilmente ilmorta sulla strada per l’ospedale, ha detto il ministro dell’interno belga Annelies Verlinden. La ...