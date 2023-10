La partigiana Mancini | ' Qualcuno non vuole che andiamo nelle scuole ma non possono fermarci'

(Di martedì 17 ottobre 2023) La memoria storica della Resistenza rischia di morire con i suoi ultimi protagonisti rimasti ancora in vita. A lanciare l'allarme è Iolenata nel 1920, intervenuta oggi alla Camera ...

Napolitano, partigiana Iole Mancini alle esequie di stato 9 colonne

Il funerale laico di Napolitano a Montecitorio, i ricordi della famiglia e dei compagni di una vita - L'uscita del feretro trasportato dalle rappresentanze militari - L'uscita del feretro trasportato dalle rappresentanze militari RaiNews

La partigiana Iole Mancini: «Mi auguro che nelle scuole noi partigiani possiamo ancora testimoniare. Ho capito che forse a qualcuno non piace più questo nostro andare nelle scuole e non mi sta bene».Manifestazioni, eventi sportivi, l'Angelus, le chiusure per Porta Portese e i Fori Imperiali e poi Lazio-Atalanta. Quello di sabato 7 e domenica 8 ottobre sarà un week end ricco di iniziative a Roma.