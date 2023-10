La nuova classifica del girone dell’Italia | azzurri terzi | serviranno 4 punti in 2 giornate per qualificarsi

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’Italia ha perso contro l’Inghilterra per 3-1 nelle qualificazioni agli Europei 2024. La nostra Nazionale ha dovuto chinare il capo contro i padroni di casa allo Stadio Wembley di Londra, dove due anni fa conquistò il titolo continentale. Gli uomini del CT Luciano Spalletti hanno incominciato bene la partita e sono passati in vantaggio con il gol di Scamacca, ma poi è mancata un po’ di prestanza fisica contro la caratura agonistica degli uomini di Southgate. Con il passare dei minuti l’Inghilterra è salita in cattedra e ha ribaltato il risultato grazie alle perentorie giocate di Bellingham e Kane (autore di una doppietta). Il risultato è amaro per i Campioni d’Europa, che ora sono scivolati al terzo posto nelladel gruppo C con 10in 6 partite. L’Italia si trova alle spalle dell’Inghilterra (16, matematicamente ...