La Misericordia apre le porte al Torneo di Burraco

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Pro Loco Avellino, in collaborazione con l’Associazione Irpina, guidata da Romeo D’Adamo, sono lieti di informarvi del 1°did’Autunno, che si svolgerà sabato 28 ottobre nel Salone delladi Avellino, ubicato di fronte al Carrefour di via Piave. Questo il programma: – alle 18 accreditamento delle coppie, – alle 19 inizio 3 turni da quattro Smazzate “Mitchel”, – alle 20 lunch break, – alle 22 suddivisione in quattro gironi, un turno da 4 Smazzate “Danese”, – alle 23 premiazione. La quota di partecipazione, comprensiva del lunch break, è di 15.00 euro. I tavoli disponibili sono al massimo 30. A tutti gli iscritti saranno offerti prodotti tipici e gadget. Saranno, inoltre, sorteggiati premi messi in palio dalle aziende. Le iscrizioni saranno raccolte fino ...