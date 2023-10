La migliore crema viso uomo dipende da una sola cosa | la tua pelle

Leggi su gqitalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Come si sceglie laper la propria? Entrando nella stagione critica dell'autunno, a metà tra il caldo estivo e il freddo invernale, lamaschile ha bisogno di una formula avvolgente ma in base al proprio tipo di esigenza: calmante se sensibile, iper nutriente se secca, fresca se grassa e disinfiammante se a tendenza acneica. Alcuni uomini, infatti, sbagliano: spesso acquistano un prodotto “alla cieca” perché ispirati dall'etichetta “for men”, senza consultare il dermatologo o, in primis, senza tenere conto della propria. Questo non vuol dire, per esempio, che chi ha lamista debba evitare di applicare laper paura che, durante la giornata, possa diventare più oleosa. Anche in questo ...