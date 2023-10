La «mia» Bruxelles colpita  a morte | come nel 2016   Cosa abbiamo imparato?

Leggi su corriere

(Di martedì 17 ottobre 2023) È scattato il «processo al Belgio» e si cominciano a enumerare tutte le colpe dell'Occidente. Ma i terroristi non sono prodotti dei ghetti e del disagio, quello di ieri non è nemmeno cresciuto in Belgio, spesso sono figli di famiglie benestanti che nel radicalismo religioso trovano un alibi al loro risentimento