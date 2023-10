La madre della ragazza ostaggio di Hamas apparsa in video | ' Fatela tornare a casa'

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lagiovane donna rapita dain seguito a un'incursione in Israele il 7 ottobre ha chiesto che sua figlia venga restituita sana e salva.ha pubblicato online undi Miya ...

Si riaccende la speranzadi Maya Shem, la ragazza franco - israeliana di cui Hamas ha diffuso ieri un video . "Prego il mondo di riportare la mia bambina a casa, era solo andata a una ...

La madre della ragazza ostaggio in video: "Ora so che è viva ... L'HuffPost

Maya Sham, la madre dell'israeliana ostaggio di Hamas comparsa in video: salvatela Sky Tg24

"Mia figlia ha bisogno di cure mediche, ma è una guerriera, è una combattente. So che non mollerà e che sta incoraggiando gli altri ostaggi". Lo ha detto in una conferenza stampa a Tel Aviv Keren Sher ...Il progetto Marcenando ha chiamato a raccolta gli artisti della zona che, dal 2021, hanno donato oltre 100 opere, sparse lungo percorsi e siti di tutto il territorio ...