La guerra israelo-palestinese manda in tilt il Pd

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Elly Schlein ha zittito qualsiasi malumore interno dei suoi ‘kompagni’ di viaggio che, proprio come lei, tifano per la Palestina e ha schierato il Pd in posizione filo-atlantica ma con grande timidezza e per alcuni giorni ha accuratamente evitato di parlare di questo tema