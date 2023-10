La Guardia di Finanza dona 37 mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco

Sono 43 i lavoratori in nero individuati dalladiin provincia di Foggia nel corso dell'ultimo mese. I controlli sono stati eseguiti, in particolare, a Foggia, Cerignola, Orta Nova, Carapelle, San Severo, Lucera, Apricena, ...

Guardia finanza individua 43 lavoratori in nero nel Foggiano Tiscali Notizie

Bacoli, fabbrica ordigno e fa esplodere l'auto di un maggiore della Guardia di Finanza: arrestato un uomo Corriere della Sera

Alla gara podistica era associato anche il trofeo "Roma conCorre per la legalità" promosso da Guardia di Finanza e Camera di Commercio ...Sono 43 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di finanza in provincia di Foggia nel corso dell'ultimo mese. I controlli sono stati eseguiti, in particolare, a Foggia, Cerignola, ...