La gita di famiglia finisce in tragedia | Mariangela muore a 39 anni | gravi marito e figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) È grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì 16 ottobre poco dopo le 16 tra via Braccianense e via Villarbasse, in provincia di Roma. Sul posto per i rilievi del caso e capire la dinamica del sinistro il XV gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Una vittima e cinque feriti. A perdere la vita è stataPalozzi, 39. La donna viaggiava insieme ale ai suoi dueera a bordo della Lancia Y. Il, un uomo di 39è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bracciano. Incondizioni anche i duedella coppia, un maschio di 11e una femmina di 7. Leggi anche: Antonio va al ...