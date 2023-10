La differenza tra noi e gli islamici | Israele | Vittorio Feltri picchia durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ciao direttore, come stai, innanzitutto? «Abbastanza male, tu come stai?». Basterebbe questa risposta per capire che dall'altra parte del telefono c'è. È in ospedale ma è sempre: ironico, brusco, assolutamente irriverente. Non cambia mai neanche ora chela salute gli sta rompendo i coglioni, come dice lui. E accetta subito di rispondere a qualche domanda. Chiedo: in un tuo recente tweet hai scritto che aveva ragione da vendere Oriana Fallaci quando disse che il cancro dell'umanità è costituito dall'Islam. Perché allora i giornalisti hanno paura a dire “Terrorismo islamico” e preferiscono dire solo “terrorismo” ? «Perché ormai nella nostra società, non solo in quella italiana, domina il cosiddetto “politicamente corretto”, che è sinonimo di conformismo. E tu sai meglio di me che il conformismo dilaga ed è ...