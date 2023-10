La cultura casearia si mette in mostra a Bergamo con «FORME Cult»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre Città Alta ospiterà masterclass, incontri, degustazioni e momenti di approfondimento sull’intero comparto lattiero caseario dedicati a un pubblico di appassionati e intenditori. Da non perdere i focus sulle produzioni bergamasche di qualità e le incursioni sulle prelibatezze estere

Restart from Creativity", ha approfondito i temi delladel cibo e dell'innovazione nel ...della rilevanza culturale e creativa del "saper fare" ha consentito alla tradizionebergamasca ...

La cultura casearia a Bergamo con «FORME Cult» L'Eco di Bergamo

FORME, quando il formaggio è cultura Orobie

B ergamo, terra di formaggi e di cultura gastronomica. La nostra provincia vanta infatti un primato europeo per DOP – Denominazioni di Origine Protetta – casearie: ben 9 delle 53 DOP nazionali sono pr ...“Living Matter – Bergamo and the Cheese Valleys” sarà presentato domenica 08 ottobre alle ore 12:00 presso la Sala Auditorium del Brixia Forum all’interno di Futura Expo ...