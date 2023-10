La CNN non ha inscenato un finto servizio sui razzi di Hamas contro Israele

Leggi su facta.news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il 17 ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato lo stesso giorno su Facebook. Nel filmatosi vedono un uomo e una donna con una pettorina su cui è scritta la parolainglese «PRESS» (in italiano, «Stampa») che si riparano a terra mentre intorno a loro si sentono delle esplosioni. In sovrimpressione compare il logo dell’emittente statunitense CNN e, in basso a destra, la scritta «Cnn team takes cover as rockets hit near israel-gaza border» (in italiano, «Il team della Cnn si mette al riparo mentre icolpiscono vicino al confine trae Gaza»). In alto a sinistra, invece, compare un altro logo, che riporta la dicitura The Quartering». Nel video si sente anche una voce fuori campo che sembra interagire con i due giornalisti da uno studio e suggerire loro i ...