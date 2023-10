La classifica del girone dell’Italia U21 | gli azzurri si portano a -2 dalla vetta

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’Italia ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni agli Europei Under 21. Dopo il successo ottenuto un mese fa contro la Turchia in trasferta (2-0), glini si sono replicati in casa: un bel 2-0 rifilato alla quotata Norvegia di fronte al proprio pubblico di Bolzano. La nostra Nazionale si è così issata a quota 7 punti ingenerale (aveva esordito con un pareggio a reti bianche contro la Lettonia) e si è portata in seconda posizione, a due lunghezze di distaccocapolista Irlanda, che ha ottenuto tre affermazioni consecutive contro San Marino, Turchia e Lettonia. Italia e Irlanda hanno giocato tre partite a testa, proprio come la Norvegia che resta ferma a 6 punti. La Lettonia ha giocato cinque incontri ed è a 7 punti. La Turchia ha disputato quattro match ed è ferma a 3 punti, mentre San ...